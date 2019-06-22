誆九尊神明附身性侵2女 神棍穿內褲唸「隱身咒」躲警察

2019-06-22 07:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱學過泰國降術的台中市神棍劉鼎忠，向年輕女子阿芳（化名）誆稱，他有「九尊神明附身」，可以助阿芳「陰陽調和」，阿芳不但被性侵害，還介紹閨密小君給劉男，劉男又瞎掰小君嬰靈纏身，曾墮胎的小君也被他性侵害，還拿7萬元現金與金項鍊孝敬神棍，最荒誕可笑的是，中市警方拘捕他時，他僅穿內褲默唸「隱身咒」，被抓到時錯愕驚問「你（警察）怎麼看得到我？」，法院審理時，他宣稱是女孩子自願獻身，且擲筊獲得神明同意，法院將這名淫劣神棍判刑9年。

現年53歲男子劉鼎忠原為印尼籍，歸化台灣後，2008年性侵害12歲女童，2012年被判刑7年半確定，他未到案執行而被通緝，逃亡5年後，台中市一分局大誠所員警於2017年4月拘捕他時，見他上半身赤裸，只穿內褲躲在房間陰暗處默唸「隱身咒」，員警用手電筒照他，正在觀想「看不見我」的他，滿臉錯愕驚醒，宣稱如果不是警察打斷咒語，「你們絕對看不到我」，他還說，「只要3枝針、1碗黑狗血與1個假人，我就可以下降頭，保證讓員警出車禍。」

判決書指出，自稱在印尼學過法術，於泰國學降頭的劉男，2017年認識飲料店打工的阿芳，劉男幫阿芳算命後說，阿芳有婦科病且近期有災厄，阿芳確實之前出過車禍，亦有婦科疾病而深信不疑，拿1萬元給劉男，希望能跟男友情感加溫，劉男卻說要跟他發生性關係，「陰陽調和」、「吸取我的陽氣」，阿芳被劉男性侵害後，還介紹閨密小君給劉男。

劉男故技重施，誆稱小芳被沒頭的嬰靈纏身，「要趕快處理這件事情，不要讓他（嬰靈）在外面流浪很可憐」，還宣稱要做「斬桃花法事」，曾墮胎的小君大為吃驚，拿7萬元現金與金項鍊、戒指給劉男，性侵害1次之後，又要求小君全裸跨過火爐，之後以檢查身體為由，強制猥褻小君。

台中地院審理時，劉男全盤否認犯行，也否認神明降身，他不否認跟兩女發生性關係，但他辯稱是幫阿芳看相，阿芳自願獻身回報，「也有經過擲筊同意」，小君則是身上有臭味，自願脫褲子給他看，一審不採信辯詞，但認為劉男並未詐財，依強制性交與強制猥褻罪判刑8年，詐欺部分無罪，劉男與台中地檢署都上訴二審，劉男說詞與一審相同，台中高分院不採信，且認為劉男把作法事消業解厄，當成斂財工具，導致兩女受騙，依詐欺取財罪、強制性交罪與強制猥褻罪合併判刑9年，可上訴三審。

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