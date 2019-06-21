6/21 雙贏彩頭獎開出2注！大樂透端午加碼落幕 3注均分1800萬

2019-06-21 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月21日）開獎的第108000148期雙贏彩，頭獎開出2注，每注可得獎金1500萬，由台北市北投區三合街二段449號的「鑫財彩券行」及台中市北屯區軍功里軍功路二段110號1樓的「旺來億彩券行」開出；第108000148期今彩539與第108000057期大樂透，頭獎均摃龜。

大樂透端午加碼100組100萬獎項，今晚開出最後一期加碼。今晚共開出3組，3組為單注中獎，可均分1800萬元獎金，每注可得600萬元。

第108000057期大樂透中獎號碼為「07、12、26、30、31、32，特別號：13」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共47注中獎，每注可得5萬774元；肆獎共123注中獎，每注可得1萬2472元；伍獎共2942注中獎，每注可得2000元；陸獎共3711注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬5533注中獎，每注可得400元；普獎共4萬9411注中獎，每注可得400元。

第108000057期49樂合彩中獎號碼為「07、12、26、30、31、32」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共148注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3176注中獎，每注可得1250元。

第108000148期雙贏彩中獎號碼為「06、07、09、11、12、13、14、15、18、20、21、22」，頭獎開出2注，每注可得1500萬元；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共185注中獎，每注可得500元；肆獎共2236注中獎，每注可得100元。

第108000148期今彩539中獎號碼為「04、06、28、35、36」，頭獎摃龜；貳獎共117注中獎，每注可得2萬元；參獎共4713注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬2777注中獎，每注可得50元。

第108000148期39樂合彩中獎號碼為「04、06、28、35、36」，四合摃龜；三合共90注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3389注中獎，每注可得1125元。

第108000148期3星彩中獎號碼為「068」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000148期4星彩中獎號碼為「4341」，正彩摃龜。

本期「大樂透端午加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金 1 22 34 35 38 42 49 0 0 2 15 21 41 46 47 49 1 6,000,000 3 03 04 05 10 21 37 0 0 4 22 24 32 35 37 38 0 0 5 01 06 08 21 28 30 0 0 6 04 12 14 15 32 47 0 0 7 17 31 35 39 44 49 0 0 8 02 07 13 15 18 43 0 0 9 14 16 21 28 37 41 0 0 10 16 28 41 43 48 49 1 6,000,000 11 05 29 31 39 45 48 0 0 12 05 10 11 12 44 48 0 0 13 05 20 23 41 42 45 0 0 14 04 12 14 19 28 44 0 0 15 20 21 22 23 26 39 0 0 16 02 05 06 30 36 39 0 0 17 09 12 13 16 39 41 0 0 18 08 10 23 27 39 42 1 6,000,000

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法