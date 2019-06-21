6/21 雙贏彩頭獎開出2注！大樂透端午加碼落幕 3注均分1800萬
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2019-06-21 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月21日）開獎的第108000148期雙贏彩，頭獎開出2注，每注可得獎金1500萬，由台北市北投區三合街二段449號的「鑫財彩券行」及台中市北屯區軍功里軍功路二段110號1樓的「旺來億彩券行」開出；第108000148期今彩539與第108000057期大樂透，頭獎均摃龜。

大樂透端午加碼100組100萬獎項，今晚開出最後一期加碼。今晚共開出3組，3組為單注中獎，可均分1800萬元獎金，每注可得600萬元。

第108000057期大樂透中獎號碼為「07、12、26、30、31、32，特別號：13」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共47注中獎，每注可得5萬774元；肆獎共123注中獎，每注可得1萬2472元；伍獎共2942注中獎，每注可得2000元；陸獎共3711注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬5533注中獎，每注可得400元；普獎共4萬9411注中獎，每注可得400元。

第108000057期49樂合彩中獎號碼為「07、12、26、30、31、32」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共148注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3176注中獎，每注可得1250元。

第108000148期雙贏彩中獎號碼為「06、07、09、11、12、13、14、15、18、20、21、22」，頭獎開出2注，每注可得1500萬元；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共185注中獎，每注可得500元；肆獎共2236注中獎，每注可得100元。

第108000148期今彩539中獎號碼為「04、06、28、35、36」，頭獎摃龜；貳獎共117注中獎，每注可得2萬元；參獎共4713注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬2777注中獎，每注可得50元。

第108000148期39樂合彩中獎號碼為「04、06、28、35、36」，四合摃龜；三合共90注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3389注中獎，每注可得1125元。

第108000148期3星彩中獎號碼為「068」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000148期4星彩中獎號碼為「4341」，正彩摃龜。

本期「大樂透端午加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1
22   34   35   38   42   49
0 0
2
15   21   41   46   47   49
1 6,000,000
3
03   04   05   10   21   37
0 0
4
22   24   32   35   37   38
0 0
5
01   06   08   21   28   30
0 0
6
04   12   14   15   32   47
0 0
7
17   31   35   39   44   49
0 0
8
02   07   13   15   18   43
0 0
9
14   16   21   28   37   41
0 0
10
16   28   41   43   48   49
1 6,000,000
11
05   29   31   39   45   48
0 0
12
05   10   11   12   44   48
0 0
13
05   20   23   41   42   45
0 0
14
04   12   14   19   28   44
0 0
15
20   21   22   23   26   39
0 0
16
02   05   06   30   36   39
0 0
17
09   12   13   16   39   41
0 0
18
08   10   23   27   39   42
1 6,000,000

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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