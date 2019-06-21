12噸中國帶殼牡蠣闖關 金門查緝隊攔截逮私梟

2019-06-21 21:00

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院海巡署偵防分署金門查緝隊今天宣布偵破一起金廈海域走私「中國帶殼牡蠣」案，查獲私梟海上接駁，走私共重約11.7萬公噸的帶殼牡蠣，企圖低價傾銷台灣，若全數交易，不法利差達120萬元新台幣；金門檢方對8名涉案人偵訊後分別以1至6萬元交保候傳。

金門查緝隊說，去年底接獲情資，有私梟利用兩岸中線養殖的「牡蠣田」為掩護，暗地走私中國牡蠣到金門，再裝貨櫃運往台灣本島，試圖以低價搶食台灣市場。

金門查緝隊為深入調查「中國帶殼牡蠣」案幕後跨轄犯罪集團成員與犯罪結構，去年12月在金門地檢署主任檢察官吳錦龍指揮下，與偵防分署台中查緝隊、嘉義查緝隊、金馬澎分署第9岸巡隊、南部分署第5岸巡隊及金門縣警局金湖分局組成專案小組展開布線，經過5個多月調查，先於1月16日在高雄港區冷凍櫃查扣490袋，每袋重24公斤、共重1萬1760公斤的中國走私帶殼牡蠣；接著於6月19日出動47名幹員，同步於金門、台中、嘉義地區，針對犯嫌8人、支配處所14處發動搜索、拘提，將8嫌帶回金門查緝隊詢問，再送金門地檢署漏夜偵訊，8嫌分別以1至6萬元交保。

金門查緝隊組主任蔡永榆說，自金門走私中國蚵再低價傾銷台灣地區，造成人民對金門產品污名化，也直接衝擊辛勤蚵農生計，另外，由於產品未經檢疫、管制，容易造成食品安全或防疫隱憂。

金門查緝隊為撤底瓦解走私集團，加強地區防疫作為，透過科學儀器長時間布線、監控，將罪嫌逮捕，並將於近日依違反懲治走私條例函送金門地檢署偵辦；並呼籲民眾，切莫因私利造成食安或防疫上的破洞，致使全民遭殃。

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