米蘭苑風波爆不停！楊強蓉公布賴對話及影片 控徐乃麟知情詐賭

2019-06-21 22:06

〔記者鄭景議／台北報導〕徐乃麟與楊強蓉的米蘭苑賭場案，案外案接連爆，本月16號徐本來公布一個錄音檔，內容是槍手承認楊主導詐賭；但楊今日下午開記者會反擊，公布了line對話以及槍手的錄影，影像中槍手坦承是被董vivi叫來，楊指控徐就是詐賭幕後老闆，也指出這應是她最後一次開記者會，日後將會交由司法處理。

楊強蓉公佈的line對話內容，為徐乃麟本來要聯絡董vivi，卻誤傳給曹米芳的內容，徐在賴裡面傳了一張匯錢給董的收據，並且問說「錢已經匯進，還有妳說的賭場老闆什麼時候回台北」，楊強蓉指出，這段對話可以看出徐乃麟完全知情米蘭苑賭場一事，而且是他跟董合力在聯繫賭場老闆。

另一段錄影畫面，則是一名槍手被問到誰找他去打牌時說：「我就跟妳說董vivi啊，她叫我去幫她打，贏了拿一成，輸了算vivi的。」

楊強蓉指出，她根本就不知道徐乃麟的錄音檔中的強尼是誰，楊的律師也指出，那個錄音檔內容非常不合常理，沒有一個人會直接在電話中說自己詐賭，然後誰誰誰指使的，在電話中直接說自己有犯罪，十分奇怪，看起來非常像受到教唆，呼籲徐乃麟趕快提告並且將錄音檔交給檢調，讓司法證實錄音檔內容真假。

楊強蓉還說，她事後看徐乃麟與曹米芳、蔡志龍記者會，更發現徐乃麟將米蘭苑過戶給蔡之後的隔天，居然就帶著董來找她賣米蘭苑，「請問徐乃麟你到底想幹嘛？」

楊強蓉表示，這應該是她最後一次開記者會，日後將會交由司法證明自己清白，她也將在下週五提告徐加重誹謗，也呼籲徐不要退縮，讓司法弄清楚誰對誰錯。

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