少年車手A六十萬 慘被針插指甲、火燒凌虐

2019-06-21 13:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市湯姓男子2017年6月3日指揮車手杜姓少年取走150萬元詐騙所得現金，因杜姓少年A走60餘萬元，湯男就帶人押走杜姓少年等2人，用棍棒毆打、針刺指甲縫並火燒凌虐他們，直到杜姓少年心臟病發作，湯男才將他送醫，桃園地檢署今天偵結，已依妨害自由等罪嫌，將湯男等4人提起公訴。

2017年6月3日上午，詐騙集團成功以「你兒子販毒，積欠150萬元沒還，要付錢才能放人」為由，騙信溫姓婦人交付150萬元。

湯男（23歲）擔任詐騙集團幹部，負責調度車手等事務，他接獲指示後，指揮杜姓少年約了葉姓少年一起，前往新北市蘆洲區一所學校門口的花盆下，取走150萬元。

檢方說，杜姓少年取走150萬元後，並未上繳，分給葉姓少年2萬元後，自己A走60餘萬元。湯男發現杜姓少年A錢，同年月5日晚上，他就率了3人，將杜姓、葉姓少年押到台北市一處民宅綑綁，過程中眾人除亮槍，更用木棍毆打2少年，拿針刺、用火燒他們的指甲，杜姓少年才供出60萬元藏在家中。

湯男要求杜姓少年的母親將現金交出後，仍未放人，直到杜姓少年心臟病發作，湯男才趕忙將杜姓少年送醫，檢方說，湯男等人涉嫌違反妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌，罪證確鑿，已依法將湯男等4人提起公訴。

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