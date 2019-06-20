205兵工廠爆雇員甄試醜聞 少校軍官竄改6考生試卷

2019-06-20 14:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕國防部軍備局生產製造中心第205廠前年「評價雇員」招考，鄭姓少校軍官為6名考生竄改答案卷遭人舉發，經兵工廠內部調查，鄭坦承犯行遭檢方起訴，橋頭地院依變造私文書罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，並應向公庫支付12萬元。

前年5月間，軍備局205廠進行年度「評價雇員」招考，預計招考「製藥作業員」、「彈藥裝配作業員」…等不同職務雇員合計80人，考生必須通過體檢、安全調查、筆試、體適能測驗、實作、及口試等，才有機會被錄取，錄取後依職等與工作類別，起薪從16935元至45645元不等。

考試結束之後，鄭姓少校利用其辨理試務之機會，與戴姓、林姓、李姓、莊姓、孫姓、及洪姓等6 名考生勾串，為他們竄改答案卷，以達到合格錄取標準。

但弊案紙包不住火，遭人舉報而東窗事發，軍備局前年6月進行內部調查，約談涉案的鄭姓軍官及相關證人，一併將遭變造之答案卷、評價聘僱人員招考准考證號碼與真實姓名對照表、基金評價聘僱人員報名表及憲兵指揮部刑事鑑識中心鑑定書與鑑定報告等罪證，主動將全案移送檢方偵辦。

2003年入伍碩士學歷的鄭姓少校坦承自白犯罪，由於應試時所繕寫之答卷係由考生作答填寫製作，而考生非公務員，被依變造私文書罪起訴。橋頭地院審酌被告坦承犯行，無前科等，判其有期徒刑6月，緩刑2年，應向公庫支付12萬元，全案可上訴。

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