二審逆轉輕判 陳栢維：不捨家人蒙羞、未來會更小心

2019-06-20 12:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣議員陳栢維被控詐領助理費，涉嫌違反貪污治罪條例的利用職務誹取財物罪，新竹地院一審判3年6月徒刑，高等法院今天認定是觸犯「使公務員登載不實罪」，改輕判6月，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴；對此，陳栢維回應表示，「這是遲來的正義，感謝高院用心調查，終於還給我清白！」

陳栢維表示，感謝高院依證據調查還原真相，他絶對沒有將助理費中飽私囊，涉及貪污；訴訟過程，他也提供證人，高院在深入調查後，終於洗清他的冤屈。但是，2年多的官司纏身，不僅他飽受煎熬，更讓妻小蒙羞，心理承受極大壓力，愧對家人讓他感到很不捨，所以一審之後他非得上訴不可。

陳栢維除了再三感謝高院還他清白，也強調，未來會更認真為民喉舌服務鄉親；歷經這次慘痛經驗，未來他在用人和財務處理上也會更加小心謹慎，避免再次造成社會大眾的誤會。

陳栢維歷任兩屆村長、四屆議員，因被控利用兩人頭助理，涉嫌詐領助理費300萬元，新竹地檢署依違反貪污治罪條例的利用職務誹取財物罪將他起訴，新竹地院判陳3年6月徒刑，褫奪公權3年，並追討到不法所得192萬多元，但高院審理結果大逆轉，認定陳栢維未詐領助理費，但觸犯「使公務員登載不實罪」。

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