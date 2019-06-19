亂排廢水害死魚 工廠老闆慘了！被依「這個罪」起訴

2019-06-19 23:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市香山區天鴻興業公司去年涉嫌將廢水任意排入客雅溪，造成下游500公尺河道魚群無一倖免，全部暴斃，新竹市環保局兩度到場採樣，酸鹼值均嚴重超標，全案移送新竹地檢署偵辦，檢方依刑法過失投放危險物質罪嫌，將姚姓負責人提起公訴。

檢方調查，姚男是「天鴻興業股份有限公司」負責人，本應注意水污染管制區內水體或其沿岸規定距離內棄置酸鹼廢液，即廠房所排放的廢水水質，應符合放流水標準，竟任由廢水排放至客雅溪流域水污染管制區。

新竹市環境保護局去年9月8日經民眾陳情，派員稽查，在工廠放流口採水檢驗，發現當天自放流口排放的廢水，pH值檢測值超過6到9的法定標準，高達11.5，嚴重超過放流水標準。

去年10月22日，環保局再度稽查，發現當天有大貨車排放廢水，經廠內雨水溝流至廠外，場採樣檢驗發現，pH值高達10.27，未符合放流水標準，且均將廢水排放至客雅溪流域水污染管制區，造成下游500公尺河道魚群暴斃死亡，致生公共危險。全案經新竹市政府移送新竹地檢署偵辦。

檢方認定姚男所為，係犯刑法過失投放毒物罪嫌，全案提起公訴。

檢方指出，根據刑法過失投放危險物質罪規定，凡投棄、放流、排出或放逸毒物或其他有害健康之物，而污染空氣 、土壤、河川或其他水體，致生公共危險者，處5年以下有期徒刑。 廠商、事業場所負責人或監督策劃人員，因事業活動而犯前項之罪者，處7年以下有期徒刑。 因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者處3年以上10年以下有期徒刑。 因過失犯罪者，處6月以下有期徒刑、拘役或5000元以下罰金。

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