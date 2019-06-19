6/19 今彩539、雙贏彩 頭獎皆摃龜

2019-06-19 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月19日）開獎的第108000146期今彩539、第108000146期雙贏彩，頭獎皆摃龜。

第108000146期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、09、12、14、15、18、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共285注中獎，每注可得500元；肆獎共2969注中獎，每注可得100元。

第108000146期今彩539中獎號碼為「01、04、08、31、34」，頭獎摃龜；貳獎共161注中獎，每注可得2萬元；參獎共5672注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4240注中獎，每注可得50元。

第108000146期39樂合彩中獎號碼為「01、04、08、31、34」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共179注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7140注中獎，每注可得1125元。

第108000146期3星彩中獎號碼為「833」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000146期4星彩中獎號碼為「6740」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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