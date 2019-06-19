黃琪屢次託病阻撓審判被拘提 北院裁定5萬元交保

2019-06-19 16:56

〔記者張文川／台北報導〕曾以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡），近年接連使詐被捕起訴，今上午到高等法院開庭，台北地院法官直接派法警至法庭告知他已被拘提，高院庭訊後，法警陪同律師推著坐輪椅的黃琪至北院報到，法官下午隨即開庭，黃琪講話仍氣若游絲，對於是否認罪的問題，則是沉默不語，合議庭依據他已多次在開庭前夕託病住院而故意不到庭，認定他是刻意阻撓審判程序，有逃亡之虞，但考量他的犯案情節與資力，認無羈押必要，裁定5萬元交保。

黃琪在高院二審的案件是假冒國泰千金詐騙入住五星級飯店，而還在北院一審的是涉詐騙車商讓他免費試駕Audi A8旗艦轎車，又冒充國泰第三代千金蔡佳玲向凱基證券「拗」期貨交易手續費優惠，被控詐欺、偽造私文書等罪。黃琪中午開完高院的庭後，隨即由律師郭上維推著輪椅，送他至北院法警室領取拘票，等候開庭。

庭訊時，黃琪講話仍有氣沒力，由律師持麥克風湊近擴音，才勉強可聽清，法官問他3月26日為何未到庭？黃琪說他當時在振興醫院住院，不知醫院對他做了什麼，住院住3天醫師才讓他走。

由於黃琪多次託病放法官鴿子，即使到庭也是一副病懨懨，辯護律師還曾稱無法和黃琪溝通，無法幫黃琪表示意見，受命法官認為有討論是否該強制處分的必要，因此休庭與合議庭評議。

法官復庭後指出，黃琪去年4月16日、7月3日、11月6日、今年3月26日共4度未到庭，去年10月還曾拘提無著，事後都稱當時在急診住院，分別住進台大、奇美、振興醫院，法院曾函詢各醫院，台大回復說黃琪尚可應付日常活動，奇美回說黃琪可活動自如，振興回說黃琪今年3月來掛急診住院，症狀是嗜睡，但第2天已完全清醒，但不回答問題，病因不明。

合議庭根據各醫院的診斷，認定黃琪顯然是為了阻撓審理程序，而屢次在開庭前藉故託病住院逃避開庭，有逃亡之虞，有羈押條件但無羈押必要，裁定5萬元交保，家人委託律師郭上維代為支付保金，再由郭推著上半身罩著毛毯的黃琪輪椅離開法院。

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