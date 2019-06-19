外籍女子西門町大吼大叫 民眾報警才知全因母愛

2019-06-19 16:47

〔記者王冠仁／台北報導〕一名印尼籍女子日前在台北市西門町一家連鎖服飾店前用英文大吼大叫，引起民眾側目報警，轄區萬華分局武昌街派出所警員警員翁趕到現場，發現印尼女子是因為女兒走丟才急得大喊；翁員十分不忍，四處查訪，最後幸運在服飾店內找到印尼女子的女兒，順利幫助他們團員。

台北市萬華分局武昌街派出所日前晚上6點多接獲報案，民眾聲稱有一名外籍女子在西門町徒步區內大吼大叫，模樣嚇人；武昌街派出所警員翁碩成趕到現場，印尼女子用英文說，她跟丈夫、女兒同旅行團來台旅遊，當天下午一家人在逛西門町一家連鎖服飾店後，發現女兒走丟。

印尼女子與丈夫心急如焚，導遊只好先率丈夫前往漢中街派出所報案，她則留在原地尋找，並因心急邊找邊喊「daughter、daughter！」。

翁員先安撫印尼女子情緒，並帶她先至漢中所與丈夫會合，翁員再拿著印尼女子的女兒照片，回到徒步區內逐一詢問附近商家，翁員最後抱著一絲希望走進印尼女子一家人方才逛的連鎖服飾店，竟然在店內地下2樓找到。

店內工作人員告訴警方，有一名外籍小女孩疑似與家人走散在店內哭，經員警比對後確認就是印尼女子走失的女兒，翁員趕緊聯繫漢中所轉達印尼籍夫婦小孩已經平安找到。警方說，這一家人團聚時不禁相擁而泣，印尼籍夫婦十分感謝翁員熱心的協助，讓這場異國驚魂記也平安落幕。

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