別再拿警察嚇小孩！走失娃見警想逃 幸靠這招安撫

2019-03-01 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名3歲女童日前與父母外出到逢甲夜市買晚餐卻走失，警方接獲熱心民眾報案趕往時，女童誤以為警察叔叔要把自己抓走，一度害怕的想要逃離現場，員警見狀趕緊安撫並帶到一旁寵物店內，藉由毛小孩緩和情緒，順利協助女童與父母團圓，虛驚一場。

台中市第六分局西屯派出所當晚6點多接獲民眾報案，表示一名女童獨自在路旁徘徊，警員樓宏漪、羅健智到場時，女童誤以為警察叔叔要把自己抓走，一度害怕想要逃離現場，樓員見狀趕緊上前安撫女童情緒，說明警察叔叔是要幫忙她找到爸爸媽媽的，並與一旁寵物店店家協力讓女童賞玩寵物犬，藉此緩和情緒。

員警同時讓女童在該處稍作休息，也嘗試詢問一些線索，此時警方另接獲一對父母報案稱女兒不見，經比對資料確認該女童即為這對父母尋找走失的女兒，立即通知父母至現場帶回。

女童父親趕到現場表示，稍早與老婆帶著3歲大女兒出外到逢甲夜市購買晚餐，一時未注意而讓女兒走失，幸好有寵物店家及警察的幫忙照顧女兒才未釀成意外，也向警方表示日後定會更加注意，不讓女兒在車水馬龍的路間亂跑。

警方表示，部份父母見到小孩吵鬧不乖時，常會告誡說：「如果你不乖，會叫警察把你抓走」，但事實上這是錯誤觀念，有可能讓小孩在真正碰到困難或危險，不敢找警察求助，呼籲父母別再藉此嚇唬小孩，小心養成「刻板觀念」反害了他。

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