有詭？何智輝被判13年逃亡 北檢竟將證物全燒光

2019-06-19 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委何智輝涉及新竹科學園區銅鑼基地弊案，2016年12月最高法院更三審判處13年全案定讞，但卻與妻子王素筠逃亡至今超過8年。最近司法圈傳出何智輝的重要犯罪證據，包括帳冊、監聽資料及文件等證物，早在2013年遭北檢無故送到焚化廠燒毀，北檢也證實確有此事，已調查檢討流程。

北檢今發新聞稿說明，指關於證物誤遭銷燬一事，2013年間，北檢以「102年度他字第10975號」案件分案偵查後，確認是北檢所委託辦理一般物品銷燬工作的廠商員工，於2013年11月20日至北檢贓物庫搬運待銷燬物品時，誤認待清點的贓證物為待銷燬贓證物，才載運銷燬，並無「有裡應外合的內鬼」等情事。

《鏡週刊》報導，「滅證」事發之前，當時高等法院將全案卷證轉送北檢，待其執行相關後續程序，轉送的卷證包含所有犯罪證物的正本，理應入庫保存，但高院人員將卷證送往台北市文山區的贓證物庫時，清點證據清冊卻比原始實際證物數目少。北檢當場拒絕簽收，要求將證物備齊再送，但因承辦人員不想多跑一趟，拜託北檢暫時保管，遺漏部分日後再補，北檢最後答應暫為保管，等到補足後再一併簽收，但因為還沒正式點交，北檢竟將全案的證據任意放在贓證物庫的大廳地板上。

《鏡週刊》報導，隔天北檢適逢安排銷毀贓物，載運的工人把大廳地板上的何智輝犯罪證物也一起搬上車，運往木柵焚化廠銷毀。事後北檢調閱監視器發現整個離奇過程，監視畫面上看得一清二楚，卻已無法挽救。

北檢指出，確有此事，北檢在案發後已經分案處理，確認是地檢署委託的廠商錦松實業有限公司，在2013年11月20日，員工至贓物庫搬運待銷毀物品時，誤認待清點贓證物為待銷毀贓證物，始將之載運銷毀。北檢強調，已經重新檢討扣押銷毀流程，以避免類似情形發生。

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