夫控妻拒絕生子 妻反控：他不碰我一個人怎麼生？

2019-06-18 15:40

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子指控中國籍曾姓妻子老是以「不想生小孩」、「年紀大，生不了了」等由推託，訴請離婚；曾女反控，丈夫婚後不曾主動牽手或碰觸肌膚等親密舉動，遑論行房？且傳宗接代之事，豈是她一人可以達成？新北地院法官審理後以雙方婚姻有破綻，難以維持，且2人相處時間少，均無積極改善作為，責任各半，判准離婚。

吳男提訴指出，他是家中唯一獨子，有傳宗接代的重責大任，2人在2016年間結婚時，就已約定要生育小孩，不料，婚後同居不過3、4個月，妻子就搬回新北市與他母親同住，2人分居至今，且妻子不尊重其母，還把家事留給母親做，面對傳宗交代則以「不想生小孩」、「年紀大，生不了了」等理由推託。

曾女否認對婆婆不敬並反駁，她知道丈夫有延續香火之責，亦表明待來台工作穩定後，存有足夠育兒費用，再懷孕生小孩；但她來台後，丈夫從未與她有親密關係，亦不曾主動牽手或碰觸肌膚等親密舉動，遑論行房，傳宗接代之事又豈是她一人可以達成？且雙方雖因工作無法同居，但丈夫仍於週末返家，她並未拒絕同居。

法官依吳男母親證詞等證據得知，2人婚後僅同居3、4個月，曾女就搬回新北與吳男母親同住，且家務均是吳母負責，曾女並未分擔，雖吳男之後於週末返家，但2人仍未同房。

此外，吳男結婚時有向曾女表示要生育小孩，不過，雙方婚後迄今未發生性行為，互動冷淡，夫妻關係有名無實，婚姻發生嚴重破綻，難以繼續維持，且2人無法繼續經營婚姻生活，肇因於相處時間少，缺乏溝通，均兩無任何積極改善關係作為，雙方可責程度相當。

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