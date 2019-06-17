帶武士刀沒事確定 要謝警方亂搜索

2019-06-17 12:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市楊男涉嫌持有武士刀被警方查獲送辦，經高雄地檢署依違反槍械條例起訴，高雄地院調查，警方取締交通違規，卻未經同意擅自進入車內搜查，認定違法搜索，查扣武士刀沒有證據能力，判決無罪定讞。

檢方指出，去年3月4日凌晨3點多，楊姓男子攜帶武士刀搭乘戴姓友人汽車，行經高雄市新興區青年1路，因等紅燈越線停車，被警員發現取締，車內取出武士刀、開山刀和蝴蝶刀，其中武士刀為管制刀械，違反槍砲刀械管制條例。

楊男坦承持有刀械，但辯稱，警方沒有問他是否同意搜索，就直接搜索車輛，到了警察局才要他簽搜索同意書，指控警方違法。他的辯護律師則說，楊事後簽同意書，為單純沈默行為，不代表他同意搜索，認為警方違法搜索，武士刀沒有證據能力。

員警則指出，取締時用手電筒照車內，發現駕駛和副駕駛之間有刀械，但詳細位置記不清楚，並說，印象中好像有經對方同意搜索，但不清楚同仁有無開啟密錄器。

2審合議庭法官開庭調查並勘驗警方搜證光碟，認為員警證詞前後不一，也與實情有出入，既然無法以「一目了然」方式，看到擺放車內後座腳踏板的武士刀，楊男等人就不是被告或嫌疑人，卻未經對方同意搜索，扣案武士刀自然沒有證據能力，維持原審無罪判決。

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