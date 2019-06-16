暴力討債逼被害人「連續跳2樓」 竹聯幫大哥未到庭將通緝

2019-06-16 10:11

〔記者錢利忠／台北報導］「竹聯幫孝堂中山分會」大哥余承浤，涉糾眾圍事及暴力討債，當街押走被害人拘禁凌虐，持匕首抵腰及槍托敲頭，甚至逼迫被害人從2樓「連續跳樓」；余承浤等12名犯嫌落網後，去年1月被依違反組織犯罪條例等罪起訴；因余承浤近次庭訊都未到，檢方已聲請沒收其10萬保釋金獲准，台北地院近日將對他發布通緝。

檢警調查，以21歲余承浤為首的不法集團，3年多前開始劃定北市大安區、中山區夜店為其勢力範圍，介入夜店圍事及兼做放款生意營利、暴力討債，旗下成員平均年齡才20多歲。

2016年1月間，有被害人積欠邵姓男子10萬元，邵男找余男代為討債，余男率眾約出被害人後，幫眾分持手槍敲頭、匕首抵住其腰肚，將被害人強押至北市萬華區的幫派據點，甚至強逼從2樓連續跳樓2次，導致被害人腿部重創，直到被害人友人匯款4萬元贖人，這才獲釋放。

事發隔月，邵男對余男等人沒有交付追回的債款頗有微詞，反遭余男旗下成員持手槍、鋁棒強押到幫派據點囚禁2天，恐嚇逼簽本票315萬元才讓邵男離去。

2016年7月間，該集團另涉放款5萬元給1名酒店小姐，她無力償還，余男便率幫眾赴北市中山區，強押她去辦理門號換現金及機車貸款，因被害女子本身財務信用破產，無法如願，便被押至據點拘禁2日，後來趁隙逃離。

另外，2016年8月間，北市大安區1家夜店懷疑吳姓離職員工曾在收門票時中飽私囊，余男以公司有薪資尚未給付為由，設局約出吳男後，當街率眾圍毆並強押至據點，指示幫眾持鐵鎚及木棍繼續痛毆，並恐嚇不簽本票即打斷手掌，吳男不得已簽下30萬元本票。同年11月，檢警搜索該集團成員住居所，余男等12人才落網。

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