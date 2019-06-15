老婆生病體弱 他電梯狂噴酒精被鄰檢舉

2019-06-15 11:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名黃姓男子，因兩天內在住處門外及出入電梯口3次噴灑酒精消毒，同層鄰居覺得刺鼻不舒服，報警檢舉，新北地院三重簡易庭認定黃男行為已滋擾住戶，依違反社會秩序維護法裁罰3千元，黃男不服提出抗告，二審認為黃男與鄰居早有嫌隙所以噴灑酒精，難認無影響住戶居家安寧的故意，因此駁回抗告確定。

鄰居指控，今年2月23日晚間11時許、24日上午6時許及晚間11時許，黃男多次以消毒異味為由，在住處門外及出入電梯口多次噴灑刺鼻的不明液體，他認為對方藉端滋擾，怒而報警檢舉。

黃男表示，老婆生病有感染問題，今年1月更開刀5次，他因此格外注重居家清潔、消毒防護，平常就會買消毒水、酒精噴住處及門口，因鄰居有養寵物，易造成老婆病毒感染，請求對方寵物出入應使用寵物提籃，避免與地面接觸，但鄰居不願配合，寵物出入也不牽繩，加上寵物天生有異味，出入公共空間難免會殘留異味，他跟鄰居反應多次無效，只好在安全梯、電梯、自家門口及公共梯間牆壁噴灑酒精、消毒水消毒清除異味，以維護居家衛生安全。

因黃男警詢時自承，在此處住了三年，聞到異味也沒檢舉對方，家裡大門也有類似吐口水的痕跡，親朋好友來家中作客時，也都反應有異味，不方便稱是誰造成的，只能消毒自保，法官認為，黃男供詞足證與鄰居間早有嫌隙噴灑液體，客觀上逾越社會通念可容許的合理方式與範圍，縱使供詞屬實，但黃男行為確實已達滋擾他人住所安寧秩序程度，因此駁回抗告。

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