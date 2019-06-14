美式餐廳員工偷拍同事 到案辯「壓力大才拍」

2019-06-14 19:48

〔記者溫于德／台北報導〕曾在美式餐廳TGI FRIDAYS任職的董姓偷拍狼，以行車紀錄器偷拍同事更衣，直到去年9月才被店經理發現；董男到案後承認因壓力大才偷拍，遭依法起訴。台北地院審理後，認為董男雖未與被害人談好和解，但審酌已認罪，平日還要照顧父親、奶奶，依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判刑2月，得易罰金6萬元，宣告緩刑2年，另須提供130小時義務勞務。可上訴。

起訴指出，董男自前年9月起，涉嫌以衣物遮掩行車紀錄器方式偷拍，去年1月雖曾短暫停止，但同年5月至9月間又再度偷拍，期間有逾10名男、女同事受害。

去年9月，餐廳經理無意中發現藏在置物櫃上的行車紀錄器，趕緊報警處理，追出偷拍狼是董男；檢警另在董男住處查扣1個容量500GB的硬碟，硬碟裡全是員工更衣畫面。

董男到案後承認偷拍並辯稱，前年某日，他將未關閉錄影的行車紀錄器遺忘在置物櫃上，意外拍到同事更衣畫面，當下因他的家人健康狀況不佳，他生活壓力大，才想以偷拍方式紓壓。

董男在法院審理期間依舊認罪；法官認為，董男雖未與被害人談好和解，但考量他承認犯行，已有悔悟、贖罪之意，平日還要照顧行動不便的父親、住在養老院的奶奶，且沒有前科，因此依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，並於判決確定後8個月內提供130小時義務勞務。

曾在美式餐廳TGI FRIDAYS任職的董姓偷拍狼，被逮後辯稱因壓力大才偷拍；法官認為他雖未與被害人談好和解，但審酌已認罪，平日還要照顧家人，給予緩刑機會。（資料照）

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