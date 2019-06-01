色男露營偷拍人妻洗澡被抓 檢警查出好多被害人

2019-06-01 19:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕43歲吳姓男子帶家人到苗栗縣一處露營區享受天倫之樂，沒想到他竟涉嫌拿手機偷拍其他「露客」人妻許姓女子和幼兒女洗澡，但失風被抓包，被警方移送法辦；檢方透過鑑識採證還原，發現吳男手機內尚有其他偷拍影像，雖因無法知悉被害人，無從受理偵查，但認吳男已涉妨害秘密犯行，依法將他起訴。

檢警調查，吳男於去年11月3日，與家人到苗栗縣獅潭鄉1家露營區露營；當晚9點許，吳男在露營區的衛浴間，把手機伸上浴室隔間板上，拍攝正在隔壁間洗澡的32歲許姓人妻及2名幼子。人妻發現後，大聲呼叫，吳男見事跡敗露，倉惶逃出，被許女丈夫抓包。

許女丈夫報警，警方到場，許女的丈夫要求檢視吳男手機，並未發現妻子沐浴的影音和照片；吳男辯稱，他有將手機伸上浴室隔間板上，但沒有開啟錄影。

吳男一家人原本出遊享受露營的悠閒心情，全被吳男行徑打壞，吳男當晚不僅被帶回派出所留置，吳妻尤其難堪，隔天在警局掩面哭泣；警方詢後將吳男依法送辦。

檢方將警方扣得手機，實施鑑識採證，還原記憶體、記憶卡影像，尚有發現其他偷拍影像，但因大多數僅為裙下等局部畫面，無法確認人別，可以確認人別者，也無法知悉被害人，無從受理偵查。檢方據此，研判吳男應該有偷拍癖好，認為吳男的辯詞不足採信，依妨害秘密罪嫌將他起訴。

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