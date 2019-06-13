學有專攻裝2組監視器 通緝犯敗在瞌睡蟲

2019-06-13 17:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市37歲的吳姓通緝犯，因毒品案判刑6月，他沒錢繳罰金，又不想入獄而被通緝，他寄居友人住處，自學監視器、手機維修有成的他，還在寄居處裝兩組監視器，警察登門時，屋主更是故意大聲與警察講話示警，他卻睡得猛打呼嚕，兩組監視器也無法發揮功能，被捕後他怨嘆說，剛找到日薪1200元的纜線鋪設工作，工作太勞累而沈睡，花錢架監視器，全都是白搭。

中市警局三分局立德派出所調查，吳男多年前因心情差等因素染毒，判刑6月可易科罰金18萬元，他沒錢繳罰金，也不想入獄，遂寄居於朋友住處，他學歷不高，僅有高職畢業，卻對電子產品有興趣，自學電纜光纖、監視器有成，他還會修手機，寄居處的桌子上擺滿故障手機與零件，今年5月間，他沒有到案執行而通緝。

立德所本月5日晚間登門拘捕時，屋主表面上配合，卻是故意發出聲響，還大聲與警察講話，想提醒吳男趕緊逃逸，警方還見到前後門，各有一組監視器，不料，卻見吳男在房間內睡得猛打呼嚕，警方搖醒他，他還一臉朦朧。

吳男說，他熟悉監視器，花錢買便宜的老舊監視器，維修後安置前後門，螢幕放在房間內，希望能逃避警察緝捕，不料，前幾天找到架設電纜的工作，日薪1200元，工作卻很勞累，要在日曬雨淋中施工，比釘板模的粗工還勞，下班返回租屋處即累得睡著，沒有聽到屋主警示聲音，兩組監視器也是白花錢，警方解送台中地檢署入獄執行。

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