石化廠內抽菸遭檢舉 19年資深員工丟飯碗

2019-06-13 16:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕在中國石油化學公司苗栗縣頭份廠工作19年的林姓男子，被匿名檢舉在檢驗室內抽菸，被公司炒魷魚；他認為處罰太嚴苛，起訴爭取保有工作權；法官調查，中石化廠規已有明文，在嚴禁煙火地區吸菸或引火者，公司得不經預告，終止勞動契約（免職或除名）處分，且石化廠的運行安全，不容妥協，認為林男已是資深員工，明知故犯，駁回林男之訴。

林男聲明，他於1999年9月1日起受僱在中石化頭份廠，擔任技術組品管課化驗室技術人員，但公司竟於去年8月2日上午突派人事課長通知他，有人匿名舉報他於嚴禁煙火區吸菸，他當天旋即被解僱。

林男認為，他已服務19年，近3年考績均列優等，為資深績優員工，且此次吸菸為初犯，過去公司也沒有因吸菸而逕予解僱案例，他縱有吸菸之舉，公司也可以申誡、記過、扣薪等，認為處分太過嚴苛；他主張兩造勞動契約存在，中石化得依據勞動契約繼續提供勞務及受領工資，支付他每月薪水3萬6575元，從被告知解職日起至復職日止。

中石化指出，公司於從業人員工作規則「員工有下列情事之一者，經查證確鑿或有事證情節重 大者，本公司得不經預告，終止勞動契約（免職或除名） 處分。在嚴禁煙火地區吸煙或引火者。」及違反安全衛生規範罰則中「在嚴禁煙火地區吸煙或引火。罰則：免職。」員工於受僱當日辦理報到手續時，公司即提供全份工作規則供原告攜回閱覽，並於公司網站內公告全文以利員工得隨時閱覽追蹤更新之工作規則。

中石化主張，林男於廠區內之嚴禁煙火區域內點火吸菸行為，明顯嚴重影響被告內部紀律維護，足以對公司造成嚴重危險性質，且為工作規則第57條各項列舉條款中所明定，公司對此為情節重大違反工作規則情形，為終止勞動契約，自無違誤。

中石化強調，頭份廠區為石化生產行業，生產過程本有相當易燃或化學物質外洩之危險性，稍有不慎極有可能影響廠區周圍3萬5000餘戶之生命財產安全，遑論有實害發生時，除造成公司巨大經濟損失，並將付出巨大社會成本，造成廠區周邊家庭破碎等人倫悲劇。從而安全即為廠區內生產管理之首要任務，基此任務，公司所屬行業即有高度重視安全之企業特性。

法官調查，林男雖稱其縱有吸菸行為，然未對被告造成重大危險；但中石化為石化業，於製造、使用許多危險化學材料，足見林男維安態度輕率，且無視於公司規範及其他員工之觀感，已嚴重破壞公司對於林男工作態度之信任及內部紀律之維持，對於公司製造不應有之風險，客觀上已難期待公司採用解僱以外之懲戒手段。

法官認為，中石化本於勞基法第12條第1項第4款之規定終止與林男之勞動契約，於法有據。從而，林男訴請確認兩造間僱傭關係存在，並請求公司給付薪資，為無理由，應予駁回。

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