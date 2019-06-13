夢碎！雲門舞集女舞者被撞傷無法當舞者 高院判肇事者賠533萬

2019-06-13 14:43

〔記者楊國文／台北報導〕曾受聘雲門舞集實習舞者的陳姓女舞者，4年前騎車行經北市士林區時，遭張姓男子違規駕車左轉撞倒，發生骨折等傷害，因此進行多項手術，並提告民刑事訴訟，刑事部份，法官認定已造成陳女無法再擔任女舞者，依過失傷害判2月徒刑定讞，高等法院民事庭認為，案發前陳女是頗有成就的女舞者，此意外導致其勞動力減損21％，影響其舞蹈職涯甚深，今判張男應賠償533萬元；可上訴。

現年27歲的陳女主張，她自小學習舞蹈，大學就讀期間，已演出多場舞蹈表演，亦受雲門舞集聘雇為實習舞者，案發時是專業舞者，2014年10月20日下午2時20分，張姓男子駕車行經台北市承德路4段一處路口時，未依號誌即貿然左轉，她閃避不及，兩車發生碰撞，導致她人車倒地，造成她全身有多處骨折等重大傷害，歷經多項手術，已影響其專業舞生涯，提出民、刑事告訴，民事部份則求償1032萬元。

張男不否認違規撞傷陳女，但認為她求償金額過高，事發後也已先賠償她25萬元、及汽車強制責任險5萬多元，屆時應予相抵。

刑事部份，法官認定張男涉過失傷害罪事證明確，導致她無法再擔任舞者，考量雙方已初步和解，判他2月徒刑，可易科罰金6萬元定讞。

高等法院依鑑定結果，認定陳女因車禍被撞傷導致勞動力減損百分之廿一，且案發前是頗有成就的舞者，遭此意外進行多項手術，影響行動能力，導致其身心受創，更因為受傷部份為足部，已影響其舞蹈職涯甚深，今判張男應賠償533萬元。

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