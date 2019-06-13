Passion Sisters當小天使 教你防暴四部曲

第五分局找來中信兄弟象隊Passion Sisters拍攝短片。（記者許國楨翻攝）

2019-06-13 11:39

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於家庭暴力已成為不容忽視議題，台中市第五分局最近成立「五大心防暴宣導團」拍攝輕鬆詼諧短片，並由職棒中信兄弟象隊Passion Sisters成員Landy擔任「五大心防暴小天使」，向大眾宣導「STOP 防暴四部曲」，希望透過簡單易記、琅琅上口的標語，協助受暴者遠離暴力環境。

第五分局分局長郭士傑表示，隨著時代進步，社會競爭激烈，人們的精神壓力也與日俱增，在沒有適當出口宣洩的情況下，容易導致情緒潰堤，家庭暴力屢見不鮮，無論是丈夫與妻子、雙親與子女、兄弟與姊妹、甚至外傭與雇主之間，曾幾何時，「家」不再是一個最安全、最溫暖的地方，反而成為家人間不願觸及的傷痛。

該分局最近成立了「五大心防暴宣導團」，召集一群充滿創意與熱情的同仁，不計形象粉墨登場，拍攝輕鬆詼諧的短片，並由中華職棒中信兄弟象隊Passion Sisters成員Landy擔任「五大心防暴小天使」，向社會大眾宣導「STOP 防暴四部曲主張」。

而這四部曲分別是當自身遭受到家庭暴力侵害之時，「Speak」勇敢求助-撥打110、113；「Take」 採取行動，報警、驗傷、蒐證；「Off」離開危險，辨識危險情境；「Peace」冷靜處理，尋求專業協助，希望透過簡單易記、琅琅上口的標語，協助受暴者遠離暴力環境。

而該短片已上傳至中信兄弟象隊官方網站、第五分局官方粉絲頁以及Youtube影音平臺，歡迎有興趣的民眾上網點閱分享；郭士傑強調，在家庭暴力發生當下，首要保護自己安全，避免受到傷害，並儘快撥打110報警，由警察介入制止暴力，蒐集犯罪證據，並協助護送被害人就醫，人人都有免於暴力、免於恐懼和免於受虐的權利。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

第五分局找來中信兄弟象隊Passion Sisters拍攝短片。（記者許國楨翻攝）

STOP防家暴四部曲，「Speak」勇敢求助-撥打110、113。（記者許國楨翻攝）

「Take」 採取行動，報警、驗傷、蒐證。（記者許國楨翻攝）

「Off」 離開危險，辨識危險情境。（記者許國楨翻攝）

「Peace」冷靜處理，尋求專業協助。（記者許國楨翻攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法