桃園市挾持事件 持槍嫌犯涉及汽車旅館槍擊案遭追緝鋌而走險

2019-06-12 22:40

〔記者 邱俊福／台北報導〕桃園市挾持事件，警政署署長陳家欽馳赴現場坐鎮，據悉，擁槍主嫌林佑儒涉及一起桃園地區汽車旅館槍擊案，遭鎖定追緝，隨即鋌而走險挾持人質，目前林等3名嫌犯，正挾持多名人質對峙中。

據悉，林等3人號稱有天道盟正義會背景，林因曾涉及一家汽車旅館槍擊案，當時警方經比對彈殼，發現有AK47與霰彈槍2把長槍與2把短槍火力強大，陸續逮捕共犯8人，林尚在逃竄。

目前警政署以人質安全為最高考量，調派配賦精良裝備的維安特勤隊及刑事局除暴特勤隊與偵查第一大隊等警力前往桃園支援。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法