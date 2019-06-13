埔里波麗士搞笑拍片 分局長也來輒一角

2019-06-13 00:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕6月15日是警察節，南投縣埔里警分局今年突破傳統慶祝方式，拍「我的派出所．我的家」短片賀節，以民眾因報案警察無法立即受理而「森七七」，到發現派出所員警忙碌不堪而致歉，素人演員都是分局警察，連分局長都來輒一角，劇情詼諧逗趣，影片今天上傳，已有不少警察按讚並分享。

埔里警分局員警集思廣益下，想出拍短片當賀節禮物的點子，從劇本、道具到演員都自己來，員警們雖都是素人演員，但配合動作定格，表情和動作都感十足。不過分局人員透露，第一次拍完，大家都覺得不滿意，後來又叩了更多員警來當演員，連分局長方秋梅都輒上一角以充實劇情內容，第二次拍攝過程也NG多次，後經剪接、配樂上字幕，加上電視新聞片段，終於完成6分52秒的短片。

埔里警方也說，以年輕美眉手機不見了而到鯉潭派出所報案，值班警員頻被電話等打斷，無法馬上受理，美眉不耐等候而「氣噗噗」，但當她看到派出所員警，有的剛抓回街嫌犯、有的處理詐騙案，有的清槍管，有的接獲「快打」指令準備外出，有的忙調解夫妻吵架，還有員警被所長追著要績效…，美眉最後終於知道警察工作好忙。

影片裡還穿插上月中旬埔里下暴雨道路淹水，警員冒險救人的新聞畫面，及暨大學生、埔基護理人員、台灣小姐冠軍高曼容及韓國波麗士的祝賀影片，分局長方秋梅感性地向員警們致謝，最後還「烙」賽德克語。

埔里警分局今天將影片放上網路，很快就有警察同業看到，按讚並轉分享的人不少，認為詼諧手法描述警察工作的煩雜與辛苦，讓民眾印象深刻，幫警察形象加分不少。

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