6/12 今彩539頭獎開出2注 獎落高雄市與嘉義縣

2019-06-12 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月12日）開獎的第108000140期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由嘉義縣太保市安仁里嘉朴東路一段22號1樓的飛來發彩券投注站與高雄市旗山區中山路4號的來億發彩券行各開出1注；第108000140期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000140期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、08、09、13、14、17、18、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共264注中獎，每注可得500元；肆獎共2858注中獎，每注可得100元。

第108000140期今彩539中獎號碼為「03、13、17、23、29」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共227注中獎，每注可得2萬元；參獎共6305注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3497注中獎，每注可得50元。

第108000140期39樂合彩中獎號碼為「03、13、17、23、29」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7089注中獎，每注可得1125元。

第108000140期3星彩中獎號碼為「361」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000140期4星彩中獎號碼為「7128」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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