賞巴掌逼3歲兒吃掉地上飯粒 狠母還拍影片傳給出軌夫

2019-06-12 23:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市蘆洲區吳姓媽媽，因3歲小兒子吃飯時將飯菜弄在地上，出手毆打兒子臉、頭部，不顧男童哭喊求饒，逼迫他吃下掉在地上飯粒，還嗆聲：「媽三小！」新北地檢署今依家暴傷害罪嫌起訴這名狠心媽媽，並向法院聲請簡易判決處刑。

案發後，這名媽媽在臉書貼文說：「打了小孩是我錯」，但澄清自己並非是壞媽媽，臉書上全是帶著小孩的出遊照，還難過地說丈夫陪外面女人不管家裡，夫妻正在談離婚，「在此先跟各位當爸當媽的人說聲抱歉⋯⋯讓大家擔心這小孩了」。

警方調查，38歲吳女是家庭主婦，帶著與前夫生的15歲大兒子，與有毒品、槍砲等前科的李男再婚後在蘆洲租屋，一家四口同住，但夫妻倆時常爭吵，從去年1月開始，陸續接獲3次這對夫妻吵架糾紛報案。

今年1月5日，吳女疑再度遭丈夫毆打，又看到小兒子將飯菜吃得滿地都是，氣得連賞巴掌，還將他壓在地上逼迫將飯菜吃完，同母異父的15歲哥哥見弟弟被虐打，臉、頸、腹部都有挫傷，趕緊衝下樓跟鄰居借電話求救。吳女事後將虐打影片傳給疑似出軌的丈夫示威，李男將影片上傳臉書社團，引起群眾公憤，警方及社工也迅速介入調查，並將男童先安置在外婆住處。

庭訊時，吳女坦承因當天酒後一時情緒失控，動手打小孩，檢方依據吳女自白、受害男童傷勢照片及診斷證明，認定吳女犯行，將她起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

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