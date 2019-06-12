違反醫師法 「美魔安」前主播陳谷蒨判刑1年

2019-06-12 17:14

〔記者張文川／台北報導〕販賣化粧品「美魔安」的前主播陳谷蒨，3年前被台北地檢署依非法進口、操作醫療器材等罪嫌起訴，台北地院審理後，今將陳谷蒨依違反醫師法、藥事法、偽造文書等罪，判處1年有期徒刑，併科罰金30萬元。可上訴。

陳谷蒨的主播丈夫張元培，則是在檢方2016年5月偵結時獲不起訴。

2015年3月，台北市議員應曉薇找來十多名小資女召開記者會，指控陳谷蒨夫婦以「美魔安」品牌名稱，在網路販賣不合格的化妝品，消費者使用後卻陸續出現皮膚紅腫、潰爛、臉部長痘痘等症狀。

隔月，檢、調查出「美魔安」旗下的「美魔女青春安瓶」及「美魔女青春露」等至少2項產品含防腐劑，外包裝卻未標註，涉嫌不法，兵分7路搜索並約談陳谷蒨夫婦等人，訊後諭令陳谷蒨15萬元交保，其餘請回。

檢方調查，台北市衛生局抽驗18件「美魔安」產品，經衛福部食藥署檢驗，包括「美魔女青春安瓶」及「美魔女青春露」等至少2項產品，皆被驗出含「甲基異噻唑啉酮」、「甲基氯異噻唑啉酮」、及「對羥苯甲酸甲酯」等防腐劑成分。

檢方認定，陳谷蒨進口未經衛生署許可的醫療器材「魔鬼光」儀器，且陳谷蒨沒有醫師資格，卻用這台機器幫顧客除斑，2016年5月依違反醫師法、藥事法等罪嫌，起訴陳谷蒨；經台北地院審理3年，今認定她有罪。

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