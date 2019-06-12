阿翔、謝忻爆不倫戀 胡睿兒撿屍案出庭驚呼：啊！…

2019-06-12 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕「浩角翔起」團體、已婚諧星藝人阿翔（本名陳秉立）和節目《綜藝大集合》搭檔謝忻，被拍到路邊激吻，引起一片譁然，被控撿屍性侵的饒舌男團「Under Lover」成員，也是藝人「蛇姬」林采緹丈夫胡睿兒（本名胡睿楷）今獲悉相驚訝，但表示「再驚訝，也沒有我的（涉性侵案）驚訝吧」！

胡睿兒是在高院審理他被控性侵案後，聽到阿翔、謝忻兩人被拍到路邊激吻，疑似偷情，驚呼一聲「啊！」，胡受訪表示，和阿翔、謝忻兩人不是很熟悉，工作上還沒有正式合作到，只是認識他們啦，至於聽到此消息是否感到驚訝？胡說剛已說出「啊」一聲了，已很清楚了，不過，「再驚訝，也沒有我的（涉性侵案）驚訝吧」！

北檢起訴指出，去年6月17日凌晨，被害女子與2名女性友人，至北市信義區夜店「KLASH」玩，她在舞池中認出胡睿兒是藝人，主動攀談，一起跳舞、喝酒及拍照，凌晨3點左右，她與胡離開夜店，在地下一樓梯間平台，她不勝酒力癱軟在胡的身上，胡將她放倒在地，掀裙欲性侵。

胡擔心被外人發現，又將她拉到後方電梯間的暗處，將她側放，從後方掀裙硬上，女方因搖晃而醉吐，胡才罷手，在一旁自慰，事後獨自離去，凌晨4點半，大樓水電工發現被害人衣衫不整躺在電梯間，向警方報案。

台北地院考量胡已和被害人以40萬元達成和解，依乘機性交罪輕判2年徒刑。高等法院今辯論終結，胡請求法官給予自新機會，判刑輕一點，會接受判決結果，訂6月26日宣判，胡表示不會到庭聽判。

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