多金男被控拋家棄子 法官判離還要他付出上億元代價

2019-06-12 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕一名出身金融家的多金男，被控婚後兩年離家，將兩名生病小孩丟給元配獨自照顧，分居期間還與女子通姦，最終遭訴請離婚，同時需給付夫妻剩餘財產分配給元配，加上每月扶養費、捉姦和解金等，逾4.6億餘元。台北地院審理後除判准離婚，也依元配所求，要多金男每月給付兩名小孩扶養費共15萬元直到成年為止，另要給付剩餘財產分配1.4億餘元。元配律師受訪表示，將就全案提起上訴。

據悉，本案多金男名下擁有逾十筆房產，但被元配指控，多金男離家18年期間，非但遭她捉姦在床，且對兩人所生小孩不聞不問，其中一名患有重度腦性麻痺、另名則有過動症等情況，均由她一手照顧，因此在訴離同時，也請求小孩監護權判給她，多金男每月另需給付她小孩扶養費共15萬元、夫妻剩餘財產分配4.3億餘元、捉姦刑事和解金3千萬元。

但多金男否認所有指控，並解釋，2013年10月雖離家搬到南投埔里生活三個月，後因元配認為夫妻感情不穩定，為修補關係，他又搬回台北；多金男也說，即便法院認定監護權應由元配擔任，也應給他探視機會；另就剩餘財產分配部分，多金男辯稱，個人名下財產大多是婚前累積或婚後受贈、繼承與孳息而來，並未仰賴個人薪資所得，可見元配貢獻程度甚低，若准許就雙方財產差額平均分配，對他來說並不公平。

法官審理後認為，多金男婚後兩年確實離家，分居期間還與女子通姦，對小孩漠不關心，導致婚姻已有無法維持之重大事由，遂依元配所求，判准離婚；至於小孩監護權部分，根據一間社會工作師事務所提出的訪視調查及意見，法官認為應由兩造共同監護較符合子女最佳利益。

法官另依元配所求，判多金男應每月給付兩名小孩共15萬元扶養費給元配，直到小孩成年為止，另要給付夫妻剩餘財產1億4564萬餘元給元配；捉姦刑事和解金3千萬元方面，法官認為雙方當時並未成立和解契約，駁回此部分請求。

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