一身舊傷想嫁禍給一場小擦撞 男子誣告罪成立

2019-06-11 12:26

［記者楊政郡／台中報導］台中市劉男2015年6月發生車禍，常腰痠背痛、肌肉疼痛，症狀反覆，持續追蹤治療，2017年元月他路邊停車，被周女倒車擦撞，該車禍僅車損並無體傷，劉男竟死咬周女要她負責，區公所調解不成、按鈴控告也不成、再申請直接移送還是被檢察官簽結，並簽辦誣告罪，台中地院依誣告罪判劉男4月徒刑，不得易科罰金。

判決書指出，劉男2017年元月8日晚上，開車載妻小到太平區臨時停車讓妻小下車，正巧周女駕車在其前方要緩慢倒車，也要路邊停車，不小心後保桿去碰到劉車的前保桿，但現場無人受傷。

周女透過保險公司同年3月27日與車主達成和解，賠償車輛維修損失，但劉某卻突然在同年6月20日向太平區調解委員會聲請調解，說他有受傷要周女賠償，多次調解不成，8月劉到中檢按鈴控告，指控他有「第一腰椎骨折、左手腕挫傷併血腫、胸部挫傷」，對周女提出過失傷害告訴。

此案明顯已過追訴期，檢察官以已逾6個月告訴期，告訴不合法而不起訴，劉某不服再議，同年10月31日台中高分檢駁回再議而確定。

劉還不死心，又向太平區調解委員會，聲請將本件直接移送偵查，經委員會只好函送中檢偵查，檢察官開庭偵訊，劉持續指控是周女肇事致其腰、胸口及手受傷等語，檢察官以同一案件不得再追訴而簽結，發現劉某一而再再而三提告，依誣告罪起訴劉某。

法官發現，車禍當時劉某警訊供稱，他與乘客無受傷，不需就醫。

劉某但就何時發現有身體受傷？曾說當時沒異狀，又開車往前才覺得會痛；當下就有點不舒服；又稱回家要睡覺時，發現腰不舒服，隔天早上左手腕、胸口不舒服，前後都不一致。如果當下有受傷或翌日也發現受傷，為何談賠償時都沒說，5多月後才申請調解，讓人匪夷所思。

再追出劉某醫院病歷，發現劉2015年6月車禍，導致左手腕尺側線性骨折、胸及軀幹挫傷及腰椎第一椎壓迫性骨折，同年10月因外力撞擊又導致左側舟狀骨骨折，一直在處理腰部腰椎骨、手腕骨折及胸部挫傷之後遺症，因經常腰痠背疼、骨骼肌肉疼痛，症狀反覆，故持續追蹤治療中。

被告2017年1月9日（車禍翌日）至林森醫院骨科追蹤及開立診斷證明書，劉某未告知醫師8日又發生車禍，只有主訴左胸、左腕『仍』疼痛等情，被告一身舊傷，卻企圖利用這個小擦撞而嫁禍他人，意圖明顯，依誣告罪判4月徒刑，不得易科罰金。

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