車行索討欠費 還加尋車費、拘禁逼簽本票

2019-06-11 10:29

［記者楊政郡／台中報導］台中市霧峰區林氏兄弟開設的車行，僅因曾姓租車客人延遲幾小時還車，積欠租金、罰單、修理費及尋車費等灌一灌竟達6萬餘元，涉嫌把曾等5人鎖在店內談判，還打傷1人，最後扣下對方機車，迫簽下機車買賣契約書及6萬8千元本票，事後機車賣了1萬多元，半年後警方到該車行搜出合約書及本票，依妨害自由等罪起訴車行負責人林氏兄弟，及黃姓員工、陳姓友人。

起訴書指出，2017年曾女透過黃某向天曜車行租車，租金6500元，但過了當天中午還未還車，已衍生罰單2700元、過路費91元、維修費1萬8千元等，林氏兄弟與黃姓員工當晚，透過車上GPS，把人車都帶回來。

當晚8時許曾與江姓男友在大里區中興路旁吃炒麵，一群人圍住他們嗆聲「他們要把場面弄得這麼難看嗎？不然跟我們回車行」，曾等2人坐他們的車回到天曜車行。

一上車即被鎖上（車內安全鎖），到車行後，把曾與男友鎖在車行內，車行老闆的陳姓友人也到場，一併談判要曾等人還錢，包括前述各種費用，還要加上一筆尋車費，總計6萬8千元，否則不讓兩人走。

曾女聯繫黃某及莊女到場，莊女騎機車載「阿建」到場，「阿建」比較多話被車行的人打到臉部及頭部多處挫傷，一起被拘禁，後來就把莊女騎來機車扣下，強迫簽下買賣契約書及本票6萬8千元，把曾、黃兩人拘禁在車行，其餘放走。事後車行把機車賣了1萬多元抵債。

翌日凌晨5時許，警方據報到車行，救出曾、黃，半年後持搜索票，在車行內有搜出買賣契約書及6萬8千元本票。被告等人否認犯行，辯稱都是曾女等人自願配合到場協調債務，並沒有強迫他們簽本票。

檢察官認為，被告等人的行為，已經達到讓被害人心生畏懼，不得不配合，雖然車行對他們確有債權，但非法拘禁曾、黃約9小時之久，已非正常協調、談判程序。

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