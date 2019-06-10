警眷畫家26年後再贈畫 跨越時空妝點中壢警分局

2019-06-10 20:34

〔記者李容萍／桃園報導〕6月15日警察節前夕，也是警眷的水墨書畫家莊壹竹，捐贈桃園市中壢警分局一幅作品「富貴白頭」，與辛苦的警察們同慶警察節，分局長劉印宮收下賀禮，裱框後掛在分局供大家欣賞，直說「最棒的警察節禮物」，也增添分局的藝術氣息。

劉印宮表示，莊壹竹是警眷，與中壢警分局有著深厚淵源，1987年間她的警察老公調任中壢警分局服務時，恰巧分局刑事組（現在的偵查隊）招募打字員，莊壹竹應徵這份職缺，當時的分局女警人數少，莊熱情熱心的大姊姊個性自然扮演照顧年輕女警的角色，成為大家口中最愛的「莊姐」，認真負責的工作態度也深受時任分局長肯定，後來調至分局長室擔任秘書，歷任分局長讚譽有加。

莊壹竹難忘對畫筆的執著與熱情，閒暇時常揮筆創作，投稿警光雜誌獲好評，1993年她辭去分局的工作，帶著大家的不捨和祝福勇敢北上築夢，離職前親手畫一幅「富貴長春」送給中壢警分局，感謝分局帶給她的美好回憶，願大家富貴長春，日日充滿朝氣。

莊壹竹北上追隨國畫大師李奇茂、胡念祖習作不輟，潛心沉浸水墨世界，在名師指導調教下，扎根深厚基礎，從寫實的畫風蛻變創新，有別於傳統表達方式，融合中西式手法寫情寫意，獨樹一幟。1999年舉辦首場水墨個展嶄露頭角，時至今日，個展、師生展及參加國內外聯展百餘次獲獎無數。

時隔26年，莊壹竹再以不同的筆觸畫了一幅「富貴白頭」送給中壢警分局，曾經的同事老友再見，掩不住歲月留下的痕跡，往日相伴相知至今日，也是人生珍貴的體悟。

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