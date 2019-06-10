七美海域漂流無主香菸 澎湖海巡隊打撈超過300箱

2019-06-10 19:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是馳援兩岸漁事糾紛，卻在七美海域發現大批無主香菸漂流，澎湖海巡隊加派警艇前往打撈，發現超過300箱吉星牌各式香菸，但令人好奇的是香菸都已過期，可是依照漂浮狀況，顯示私梟甫丟包不久，澎湖海巡隊將進一步調查。

澎湖海巡隊調查指出，7日上午7時20分接獲漁業電台轉「振豐漁1號」漁船衛星電話報案指稱，在七美西南58浬處被一艘中國鐵殼漁船擦撞，導致船艙受損，請求援助。澎湖海巡隊立即派遣PP-10038艇及在台灣灘巡邏的巡護一號前往救援，巡護一號上午11時抵達現場，未發現「振」船，11時05分PP-10038艇回報於七美西南40浬處發現海面大量漂流無主私菸，隨即施放小艇打撈香菸。

接獲巡邏警艇回報後，澎湖海巡隊緊急派出PP-5053艇前往附近海域搜尋，經過1日海面搜尋，分別在七美西南40浬及27.5浬處，發現海面大量漂流無主私菸，附近未發現任何可疑船隻，隨即施放小艇打撈香菸。今日會同財政處官員共同清點，發現共拾獲吉星牌3號12萬7180包，5號2700包，7號2萬139包，共計15萬0019包（香菸數量300箱1條又9包）。

由於香菸外包裝標明，有效期限至2018年6月，足足已過期1年，但由海面漂浮情況判斷，為近日內丟包，因為時間久了香菸會沉下海，澎湖海巡隊將進一步追查，另外東吉、七美也傳出民眾拾獲少量香菸，海巡呼籲盡速繳回國庫。

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