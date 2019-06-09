老翁告業者未履約 法院判賠120萬、60個靈骨塔位

2019-06-09 20:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市徐姓老翁10幾年前賣農地給私人業者蓋建納骨塔，當初並簽約明定業者需付400萬元及60個塔位，沒想到業者僅付了400萬元，未給60個塔位，徐翁不滿業者未履約且催討無果，於是告上法院求償，新竹地院判決結果業者除需賠償老翁120萬元，還得加上60個塔位的證明。

徐姓老翁的兒子說，雖與他們主張要求賠償400萬元有段差距，但只能接受法院判決結果，但因為不需要這麼多的塔位，接下來將會變賣塔位，來添補這幾年的損失。

徐姓老翁兒子說，他們家住在青草湖附近，老家有塊農地被私人業者相中，並開發成可容納10萬多個靈骨塔位的納骨塔，當初業者與父親協議，承諾以400萬現金與60個塔位做為代價，並請他們搬家。

後來他們搬離後，業者只付了400萬現金就不理會他們，60個塔位後來也不了了之，經向業者催討，10多年來業者都未履行，才會向法院提告求償，並要求業者需履行契約，除要賠償400萬元，還要給付60個塔位。

經新竹地院受理後，判決書指出，靈骨塔業者曾表示徐翁把土地上的樟樹及欒樹等樹種擅自移走，並將門牌拆走，因徐翁已違反誠信原則在先，才付了400萬元後，不再付60個塔位，不過此說法未被法官採信，認為雙方已有約定在先，業者應履行契約內容，因此判決業者應履行未給付的60個塔位，並依合約書當時價值每個2萬元，判業者應賠徐翁120 萬元及60個靈骨塔位。

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