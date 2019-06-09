半夜偷騎父親車出遊 國中生兩閨蜜遇死劫 1死1重傷

2019-06-09 10:26

〔記者吳昇儒／新北報導〕國中剛畢業的簡姓少女昨日深夜偷偷拿著父親的機車鑰匙，與吳姓閨蜜將父親的機車騎出。今日凌晨兩人騎車行經台2線44.9公里處時，疑似過彎不慎撞上中央水泥護欄後，彈飛到對向車道，倒地不起。一名蘇姓汽車駕駛未能即時注意車前狀況，不慎輾斃吳姓少女。簡姓少女則因傷重，送醫搶救中，全案將朝過失致死罪偵辦。

據悉，蘇姓駕駛向警方透漏，自己行經該處時，沒有看見地上有甚麼東西，突然覺得地上突起來，有點高低起伏的感覺，才發現異狀，停車下來查看，通報119及110處理。

救護人員到場後，發現吳姓少女已無生命，趕緊將傷重的簡姓少女送往基隆長庚醫院搶救，目前昏迷指數7轉往加護病房觀察中。

警方指出，今日凌晨接獲通報指出，有一輛機車倒在頂寮地區台2線44.8公里處，對向則有兩名女子被汽車撞上，派員前往處理時，其中一名女子已無生命跡象，另一名則昏迷傷重，目前已調閱沿線監視器，及肇事汽車上的行車紀錄器釐清案情。

據了解，簡姓少女昨日深夜趁著家人熟睡時，拿走父親的機車鑰匙，與吳姓閨蜜一起騎車出遊，疑似過彎車速較快，車前輪撞上路中央的水泥護欄，兩人飛越中央分隔護欄，躺在對向內車道上；蘇男則是從新北市要到金山遊玩，路經該處因天色昏暗，一時不慎右前輪輾到吳姓少女。

蘇姓駕駛正在接受警方偵訊中，訊後將依過失致死罪移送基隆地檢署偵辦。

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