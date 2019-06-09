竹聯堂主性侵高職女棄保潛逃 刑事局公布照片緊急查緝

2019-06-09 08:44

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫雷堂堂主「石頭」張華茂，4年前協助1名高職女學生排解糾紛，事後覬覦其美色，恐嚇她「若不聽話就殺你全家」，逼她到他公司上班，還開出「1萬半套、2萬口交、3萬全套」強迫發生性關係，還拉她到浴室沖洗滅證；張華茂涉性侵被判刑4年2月確定，卻在入監前落跑，台北地檢署5月中旬對張發布通緝，通緝時效37年6月，刑事局5月28日也在官網公布照片緊急查緝。

54歲張華茂是韓籍華僑，2007年接任雷堂堂主，曾被警方依治平對象檢肅到案；雷堂是竹聯創幫堂口之一，主要活動範圍在北市中山、松山、信義等區，圍事作風剽悍。

2015年11月女高職生小芬（化名）央請張華茂幫忙排解糾紛，事後見小芬可愛，要收她為乾女兒，小芬的母親婉拒。

張不死心，叫手下去學校堵她，載到公司要她倒茶水、收垃圾，恐嚇「叫妳來就來，不聽話就殺妳家人」，小芬只好答應，每天被接去上班。

10天後，張得知小芬與母親吵架，強載她回家收拾衣物去他家住，監控小芬行動，之後某日，張男說要與她發生性關係，但會付錢，還自訂價目表，小芬說「我都不要」，張男仍強行性侵，事後沖洗下體滅證。小芬藉故就醫，請診所驗傷並幫忙報警。

台北地院審理時，張強調是性交易，否認恐嚇和限制行動，法官認定不足採信，依對少年強制性交、妨害自由等罪判刑，張上訴高院並反控小芬誣告，請求對質；北檢分別傳喚雙方調查後，認定小芬無誣告事由，未讓雙方對質即處分不起訴。

張華茂因涉性侵案，北院自2016年3月羈押禁見，同年12月高院裁定他以30萬元交保，最高法院去年7月駁回張上訴，須入監服刑。北檢執行科傳喚張發監執行，張卻人間蒸發，檢方上月發布通緝，時效長達37年6月，至2057年為止。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法