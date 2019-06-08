淡水貨車內查獲1.2噸超量爆竹 消防開罰沒入

2019-06-08 15:43

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市消防局今天上午接獲檢舉，表示有小貨車載運超量爆竹，警消獲報趕抵查緝，果然在小貨車上查到1千2百公斤的爆竹煙火，小貨車司機則表示是淡水地區有人訂購炮竹，他只是前來送貨，但消防人員仍依法開出6萬元以上，30萬元以下的罰單，並將爆竹全數沒入銷毀。

今天上午10時許，新北市消防局第三大隊淡水分隊獲報，表示淡水英專、水源路口停放的貨車內儲放超量爆竹，消防人員會同警方前往查緝，起獲1千2百多公斤的超量爆竹，其中有排炮、沖天炮等各種種類爆竹。

警消當場查扣超量爆竹，並將貨車司機帶回消防分隊釐清超量爆竹來源，但司機供稱自己只是受雇送貨，不清楚購買人身份及原因，由於今日是淡水清水巖祖師大遶境，警消研判爆竹應是使用在遶境上，但確切來源仍待調查釐清。

新北市第三大隊長黃弟勝表示，全案依「爆竹煙火管理條例」規定「超量儲存爆竹煙火」裁罰6萬元以上、30萬元以下，超量爆竹全數沒入銷毀。而囤積、販賣或違反施放爆竹煙火，容易意外釀災或造成他人生命、財產受損等意外事故，呼籲民眾切勿以身試法。

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