連拿硬物砸傷友人頭還猛踹 法官認「吃醋」不受理殺人未遂

2019-06-08 14:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化尤姓男子女友洪女與陳姓友人有業務往來，2017年11月11日雙方在陳男開設通訊行喝酒唱歌，陳男還表示要介紹案子給洪女，並開心敬酒，尤男在旁看了不是滋味，想起陳男曾傳曖昧簡訊給洪女，突然妒火中燒，持起酒瓶、啤酒罐往陳男頭上砸過去，頓時血流如柱，尤男還不甘心，再伸腳往陳男頭部踹過去，導致陳男有腦震盪等外傷。檢方認為，尤男手段凶殘，依殺人未遂起訴，但法官認為，尤男僅是酒後醋勁大發，無殺人之意，且雙方已和解，諭知公訴不受理。

判決書指出，2017年11月11日晚間11點10分許，洪女在尤男及員工李男陪同下到陳男的通訊行聚會，11點45分雙方酒酣耳熱，陳男開心的要介紹2件案子給洪女，尤男想起陳男曾傳曖昧簡訊給女友，心生不滿，拿起酒瓶、茶壺、啤酒罐、茶葉罐等通通砸向陳男，陳男發現流血捂頭，尤男還伸出右腳踹向頭部，導致陳男撞向牆壁，尤男再持硬物攻擊，洪女、李男見狀，趕緊將尤男拉出店面，陳男緊急放下鐵卷門躲避，但尤男仍在外叫囂「我一定要乎你死」等語不斷。

檢方偵查認為，尤男連續持硬物攻擊陳男頭部，又伸腳踹向頭部傷勢，若非他人阻擋，難保陳男不會發生死亡結果；尤男辯稱，只是吃醋，並無殺人之意，但檢方仍依殺人未遂罪嫌起訴。

彰化地院審酌，陳男頭受縫合外傷、腦震盪，傷勢非輕，但是在尤男吃醋下丟擲物品造成，被非直接持以敲打，叫囂等語僅是出口教訓言語，無法認定有殺人主觀犯意，所為僅構成傷害罪，雙方已在去年和解成功，陳男也在今年5月撤告，宣判該案諭知公訴不受理。

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