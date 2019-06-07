慓悍特警展柔情 助八旬老翁找到回家路

2019-06-07 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名已經80多歲的老翁日前騎車外出迷途，從傍晚開始在市區亂繞始終找不到回家的路，一直到夜間甚至逆向騎在文心路上，保大特警巡經見狀唯恐衍生意外，立即以巡邏車將老翁載往最近的派出所並準備替他找家人時，剛好老翁兒子也趕到警所報案，父子相見歡露出安心笑容，讓一向慓悍的特警也感到相當高興。

台中市警局保安大隊特警中隊員警郭俊沅、蕭勝文等員，當晚十多點巡經北屯區文心路時，突然看到已經84歲高齡的紀姓老翁，獨自騎著未開大燈的機車逆向行駛在快車道內側上，由於時值夜間過往車輛的車速不慢，老翁此舉險象環生，令人捏了一把冷汗，特警唯恐發生危險立即趨前將老翁引導到路旁安全處。

老翁向員警說，下午從家中騎車外出就醫，就診完後因天色昏暗，一時分不清路況，加上記憶力衰退突然找不到回家的路，只好騎著機車四處找路，試圖喚起記憶，就這樣在北屯區附近一直繞路，也因未攜帶電話無法與家人聯繫，員警在老翁身上試圖尋找一絲線索，卻只找到一張到潭子加油的發票，沒有任何其他證件，才驚覺老翁已在市區繞了好幾個小時。

員警擔心老翁安全，決定先載他至鄰近的第五分局文昌派出所休息，並查證身分希望能順利通知家屬，到達時正巧老翁兒子擔心父親深夜未歸，正在報案希望警方幫忙協尋，父子當場相見歡露出安心的笑容，讓員警心中感到相當欣慰。

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