獨家》持BB槍射傷少女 落網嫌未成年 警疑討債集團指揮操盤

2019-06-06 21:48

〔記者劉慶侯．王冠仁／台北報導〕台北市北投區4日發生的張姓少女被人尾隨並持BB槍攻擊事件，台北市警專案小組今晚逮獲涉嫌的17歲吳姓青少年。吳嫌辯稱是因少女母親欠債不還，才替友人出面教訓。但警方調查，應是地下錢莊為討2千萬元債款，以恐嚇手段威嚇少女藉以逼母還債。

警方表示，4日早上7點左右，張姓女國中生上學途中，行經北投區中央北路198巷，突遭一名持BB槍的男子跟蹤，隨後對方自後快步上前，朝張女正面射擊2槍，擊中她的右臉、右前胸，致臉部破皮，胸部挫傷，所幸送醫救治並無大礙。

警方調閱監視器畫面，發現這歹徒穿著淺色帽T，戴口罩遮掩臉部，還將BB槍用紅色衣物蓋住，行兇後就搭車離開。

全案發生後，引起行政院長蘇貞昌重視，台北市刑警大隊偵二隊、刑事局先後加入由北投分局組成的專案小組，針對張姓少女的身家背景作全面清查過濾，意外發現張女的母親曾有欠下鉅額債款，懷疑因此賈禍波及女兒。

警方調查，張姓少女的母親原在一家公司行號從事會計工作，數月前她疑似在工作上出現缺失，導致公司損失數百萬，公司要張母負責賠償。張母無力償還，於是向親友借來3百萬應急，但仍有資金缺口，張母才再向地下錢莊借來5百萬。不過，這些借款的利息驚人，經過一段時間利滾利後，張母債務高達2千萬。

此後，張母便多次遭地下錢莊逼討債務，張母也多次向轄區警方報案，未料4日就發生女兒遭人以BB槍攻擊。

警方專案小組經過濾，今晚在新北市三重區將吳姓少年逮獲，及接應吳男逃逸的林姓少年，警方初步調查17歲的吳男和林男均是中輟生，平日混跡在三重地區，但並未正式參加黑幫組織，僅是外圍分子。

警訊中，負責下手作案的吳男辯稱，是因聽朋友抱怨，張女的母親積欠鉅額債務卻閃避不出面處理，他想替朋友出氣，才主動拿BB槍尾隨少女，朝地面射擊想警告對方，但BB彈射擊後卻彈射，才誤傷少女。

由於吳姓青少年再過幾日才滿18歲，不需負責成年人刑責，警方對吳少說詞存高度質疑，認為幕後是討債集團在指揮操盤，並教唆吳男鎖定少女作攻擊，警方將再深入偵辦。

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