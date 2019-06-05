女國中生遭怪客BB彈突襲 父：疑因前妻欠債2000萬

2019-06-05 01:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投區一名國中女生4日上學途中突遭怪客以BB槍襲擊，警方調查後發現，怪客並非隨機犯案，而是預謀埋伏。女學生父親稍晚受訪時哽咽說，疑因似前妻欠債2000多萬，引來討債公司多次侵擾，然而多次向警方報案，仍無法遏止討債人惡質騷擾行為。女學生父親憂心女兒會遭遇不測，懇求警方積極偵辦。

據本報稍早報導，4日上午7點多驚傳國中女學生在台北市北投區中央北路一段198巷一帶，突遭一名怪客以BB槍襲擊，女學生雖驚叫閃躲仍被BB彈射中，男子行兇後則立刻逃離現場，警方到場時男子已不見蹤影，而警方正持續調閱監視器進行追查。

根據「東森新聞」報導，女學生遭BB彈襲擊，多處外傷破皮紅腫，送醫後幸好無大礙。警方調查後，發現怪客並非隨機犯案，而是預謀埋伏。

女學生父親得知女兒遭襲哽咽表示，疑似前妻欠債2000多萬，債主找上討債公司，更是多次侵擾父女住宅處，甚至在家門上貼滿討債紙條。女學生父親表示，女學生4月8日被跟蹤，還被放話恐嚇，4月11日甚至被一群人包圍，脅迫撥打電話給前妻。女學生父親表示，多次報案都未果。

女學生父親在得知女學生遭受BB彈直接攻擊後，憂慮懇求：「請警察趕快偵辦，不然的話，後面的問題會更大，上一次我就拜託他們，一定要趕快去辦，不然，再不然一定是傷害她，不然就是綁架她。」

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