虛擬貨幣挖礦機農場偷電2週 將被求償550萬元

2019-06-06 15:15

〔記者 邱俊福／台北報導〕25歲林姓男子涉嫌在桃園市承租舊公寓，設置比特幣等虛擬貨幣挖礦機農場後，因農場挖礦電腦機共124台，需負擔龐大電費，竟涉嫌以偷電方式節省電費，短短2個禮拜，獲利約10多萬元，刑事局偵二大隊第二隊據報後前天搗破，逮捕林男，查扣大批挖礦電腦設備，依竊盜罪嫌送辦，而林男也需面臨台電依用電量加上相關罰金，共約初估高達550萬元的求償。

警方說，林男曾擔任過水電工，自稱是在網路自學，而一個月前租屋，在友人支助下，花費7、80萬元進行隔熱、隔音、電腦等設備，僅偷電經營約2個禮拜。

警方說，比特幣等虛擬貨幣單價高昂，目前市價一枚約9千美金，折合台幣30萬元左右，但挖取比特幣必須透過挖礦電腦機進行運算，透過工作量證明（Proof of Work，PoW）共識演算法協助區塊鏈帳本進行確認，並獲得加密貨幣作為獎勵的行為。

但電腦演算屬於高度密集耗能行為，因此挖礦獲利的多寡很大因素取決於電費成本上，讓林嫌心生歹念，透過偷電省下大量電力費用，牟取暴利。

警方日前會同台電稽查課人員至桃園市桃園區中正二街附近展開地毯式調查，經稽查課人員檢查後發現一公寓大門門口右側上方有一偽裝開關箱，內有3條電線均已剪斷，故意以障眼法製造看似該處無竊電情形，實際偷接線路則從門外柱子處以導線引接屋內供竊電設備使用，隨後至該公寓2樓，門外也能聽到疑似電腦運轉的低沉聲音。

前天，警方前往查緝，順利查扣挖礦電腦機共124台，以及wifi分享器、路由器及筆記型電腦，依法究辦。

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