先下注再收錢 彩券行遇到無賴吃大虧

2019-06-06 11:08

［記者楊政郡／台中報導］29歲黃男負債累累，想一夜致富，又沒錢下注運動彩，去年到西區某彩券行，下注3筆共15萬元都沒中獎，留下呆帳，一再拖延、甩賴、找藉口，最後跑離現場還帶走老闆的充電線；兩個月後又到另家彩券行，已同樣手法又留下3萬呆帳，一句「我去領錢」又跑了，彩券行報警處理，檢察官依詐欺、侵占罪起訴。

起訴書指出，黃男身上沒錢，企圖到彩券行簽賭，中獎就領錢，沒中就賴帳。去年10月27日上午到西區某運動彩券行，一來就下注5萬，還說他要在店內全程觀看比賽，最後再一起結算，又一輪再下注5萬元，店員劉女請他結帳，黃男從口袋掏出一堆投注單（均未中獎），誆稱他有許多中獎投注單，等一下再一起結算，劉女又讓他簽1注5萬元。

到了下午黃男3注運動彩全摃龜，黃男表示要向老闆拿錢，主動拿出身分證件抵押給劉女，人就離開了。

下午3時許黃又折返彩券行，誆稱老闆願借他30萬，他還要再下注18萬，但劉女學乖了，請負責人過來且報警處理。黃又耍賴說要聯繫家人拿錢來，但手機沒電，老闆借他充電線，充電期間又騙稱媽媽要與老闆講話，趁隙拔了手機及充電線一起逃離彩券行。

同年12月27日黃又重施故計，到西區另一家彩券行，投注NBA球賽運動彩3注，每注1650元，這次付了錢拿著簽注單離開。原來是為了取信鍾姓女店員，他不久又回來，說剛下注3張已經中獎過關了，他還要再下注3張每張1萬，鍾女不知有詐，印出3張簽注單，但鍾女查詢派彩情形，發現前3張根本沒派彩，開口請他先結3萬元的帳，黃藉口「我去領錢」人就跑了。

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