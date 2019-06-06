毒犯拒捕打傷警員還喊救命 警破改造槍枝工廠

2019-06-06 09:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今宣布查獲陳姓通緝犯涉嫌販毒並擁槍自重，槓上開花破獲改造槍枝工廠，陳男過程中見警拒捕，還揮拳要打警察，更與警方發生扭打，造成鄭姓偵查佐受傷，還不斷大喊「救命」，仍被警方壓制逮人送辦。

鳳山分局偵查隊緝毒小組3月接獲線報，指稱陳男長期以自小客車作為運輸工具，於高雄市區「趴趴走」販毒，造成社會危害，警方接獲情資後成立專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

警方調查發現陳男因毒品案遭屏東地檢署通緝在案，經埋伏跟監蒐證3個月後，近來見時機成熟，埋伏陳男三民區住家附近，趁他購物返家之際，警方先以機車擋住去路，再一擁而上逮人。

警方表示，陳男（37歲）因通緝在案，見警奮力抵抗，先揮拳要打警察，所幸警方閃過，陳男竟拔腿狂奔，還拒捕喊救人，更與警方發生扭打，造成鄭姓偵查佐受傷，仍被警方壓制上銬。

警方報請檢察官逕行搜索後，會同陳男開門入內搜索，當場查扣安非他命4小包重6.86公克、大麻1包重0.28公克、手槍2支、彈匣4個、子彈11顆、子彈半成品12顆、底火1包、火藥1包、砂輪機1台及電鑽1支等證物。

警方表示，陳男到案坦承持有槍毒，但否認販毒及改槍，不過藥腳指證歷歷，現場查扣改造槍枝工廠機具完備，警訊後將陳男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢署偵辦、歸案，全案將擴大偵辦。

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