擴大追查移民署收賄弊案 檢廉搜索大同公司、聯華神通

2019-06-05 20:11

〔記者黃捷／台北報導〕曾任移民署資訊組長的公務員施明德，涉嫌在標案上圖利特定廠商，今年4月遭依違反貪污治罪條例、洗錢防制法羈押禁見。檢廉追查發現，涉弊的標案中，得標廠商包括上市櫃大同公司及聯華神通，今天兵分2路搜索2間公司，並約談承辦標案等6人到案說明。

大同公司晚間發布重訊，指台北地檢署指揮廉政署至大同公司，就某招標案件進行調查，並調取相關業務採購等資料，大同全力配合檢廉調查，並無影響到公司財務及業務。

檢廉調查，施明德於2009年至2016年間，利用主導移民署多起標案的機會，涉嫌圖利特定廠並收回扣，已知7件涉弊，其中包括金額逾7億7千萬的「陸客來台線上申請平台及入出國查驗系統」，以及5200萬元的「入出國查驗暨自動通關系統委外建置案」，前年第一波搜索行動諭令他100萬交保，今年4月第二波搜索行動則將他聲押禁見獲准。

檢廉過濾涉弊的7件標案，發現得標廠商包括大同公司及聯華神通，但依目前事證資料，涉案層級不高，因此，今天僅約談2間公司的標案承辦人。

據政府開放標案得標廠商資料，大同公司得標的移民署案件，從2015年起至今共有24件，總金額逾40億元，聯華神通得標的則有9件，總金額約3.1億元，但究竟有多少件與施明德有關，仍待檢廉調查釐清。

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