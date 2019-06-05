]李玟演唱會加賣電子門票？臉書搶購不料又是詐騙

2019-06-05 15:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市1名女子在臉書社群軟體花3600元，購買2張「2019李玟世界巡迴演唱會」電子門票，但上網查詢，卻發現主辦單位根本未販售電子門票，得知遭詐後向警方報案，警方利用雙方面交時，當場逮捕販售假門票的30歲邱姓男子，詢後詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，CoCo李玟睽違9年即將在本月21日二度攻蛋開演唱會，1萬1千張門票在開賣2分鐘內秒殺全賣光光，讓許多沒有搶到票的歌迷一片哀嚎，詐騙集團看準這點，偽造QR code電子門票販售圖利。

警方指出，被害女子在臉書社群軟體上發現低於市價的「2019李玟世界巡迴演唱會」門票，雙方談妥價碼後相約在南港展覽館捷運站出口處交付現金及門票，警方獲報趁雙方交易時，前往實施身分盤查，而邱姓男子見警到場，發覺事跡敗露，一度欲逃離現場，後來警方順利逮人並查扣偽造的QR code電子門票。

警方說，近來發現騙徒經常利用網路上免費軟體，自行下載後製作偽造QR code電子門票以假亂真，再予網路或臉書社群上向不知情民眾兜售詐騙現金，提醒民眾應向正常販售管道購買；辦單位也在官網呼籲，本場演出並未開啟任何電子票，所有販售票券皆為實體票，請勿購買來路不明的票券。

偽造的李玟演唱會QR code電子門票。（記者姚岳宏翻攝）

負責逮人的南港派出所員警廖翊甫（左）、林柏鈞（右）。（記者姚岳宏翻攝）

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