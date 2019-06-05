掏空大同判刑8年定讞 林蔚山今發監沒報到…

2019-06-05 10:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕大同集團前董事長林蔚山，挪用公款金援私人投資的通達國際公司卻慘賠，造成大同集團虧損13.5億餘元，高等法院更一審前年8月依證券交易法特別背信罪，將林判刑8年、併科罰金3億元，最高法院上月29日駁回上訴，全案定讞，新北地檢署通知林蔚山今上午10點報到，但林以身體不適到醫院檢查為由，缺席未報到，檢察官將親赴醫院了解林身體狀況，如未達不能治理行走等程度，會請他配合來報到，由台北分監醫生評估決定是否入獄，否則將不排除拘提。

判決指出，林蔚山於2000年間結識女子周雲楠，得知周女的通達國際公司正在研發筆電，林以個人資金投資，但通達不斷虧損，最多達10億餘元，林竟指示大同子公司、尚志資產主計長黃仁宏，挪用大同款金援通達1.8億元，還指示尚志違法併購通達，並擔任通達貸款保證人，協助清償債務，導致大同集團虧損13億餘元。

一審依特別背信罪判林蔚山徒刑4年6月，二審改判8年、併科罰金3億元，另依刑法背信罪、違反公司法，各判3月、5月徒刑可易科罰金，得易科罰金的兩項輕罪於二審定讞，特別背信重罪上訴，最高法院2015年11月撤銷發回更審，高院更一審前年8月依證交法特別背信罪判林8年徒刑、併科罰金3億元、追徵沒收13億餘元。

林蔚山上訴，最高法院認定，林違背董事長職務，違法借貸、併購通達並任貸款保證人，致使通達不法獲利15．6億餘元，林蔚山占其中13．5億餘元，更一審判決並未違誤法令，駁回上訴確定。

判刑定讞後，林蔚山發出聲明強調，真相是新竹商銀的職員與通達公司的周雲楠勾串作假交易，他迄今還是保證人繼續承擔債務，「如果知道是假交易，怎麼可能去當保證人」？對判決結果「感到非常遺憾也完全無法接受」

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