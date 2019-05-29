掏空大同集團 林蔚山判刑8年定讞須入獄

2019-05-29 17:09

〔記者張文川／台北報導〕大同集團前董事長林蔚山，挪用公款金援自己私人投資的通達國際公司，造成大同集團虧損17億元，高等法院更一審前年8月依證券交易法特別背信罪，將林蔚山判刑8年、併科罰金3億元，並追徵沒收未扣案的犯罪所得13億5000多萬元；最高法院今駁回上訴，全案定讞，林蔚山須入獄，最高院今已通知檢方啟動防逃。

判決指出，林蔚山於2000年間經人介紹認識女子周雲楠，得知周女的通達國際公司正研發筆電，林以個人的資金投資通達電子公司。

但通達不斷虧損，最多虧損達10億餘元，林蔚山竟指示大同子公司、尚志資產主計長黃仁宏，挪用大同公款去金援通達1.8億元，還指示尚志投資入主通達，並擔任保證人，協助清償債務，導致大同集團虧損17億餘元。

檢調偵辦後，認為林蔚山對大同公司造成17億多元的呆帳，依證交法的特別背信罪嫌將林蔚山、通達董事長周雲楠等人起訴。

一審判林蔚山4年6月，高院二審將林改判8年、併科罰金3億元，另依刑法背信罪、違反公司法，各判3月、5月徒刑，可易科罰金確定。林特別背信的部分，最高法院2015年11月撤銷發回更審。

高院更一審前年8月宣判，依證交法特別背信罪，判林蔚山8年徒刑、併科罰金3億元，並追徵沒收林的犯罪所得13億5千多萬元；黃仁宏2年徒刑、緩刑5年、支付公庫100萬元；周雲楠，在更一審時撤回上訴，因此一審判刑4年半確定。

林蔚山上訴，最高法院今認定更一審判決無違誤法令，駁回上訴確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法