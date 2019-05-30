林蔚山掏空大同 判刑8年定讞

2019-05-30

挪用公款投資 造成大同13.5億虧損

〔記者張文川、李靚慧／台北報導〕大同集團前董事長林蔚山，挪用公款金援自己私人投資的通達國際公司卻慘賠，造成大同集團虧損十三．五億餘元，高等法院更一審前年八月依證券交易法特別背信罪，將林判刑八年、併科罰金三億元，並追徵沒收犯罪所得十三億五二六七萬餘元；最高法院昨駁回上訴，全案定讞，林蔚山必須入獄，最高院已通知檢方啟動防逃機制。

七十三歲的林蔚山昨晚發出聲明，強調對判決非常遺憾、完全無法接受。

判決指出，林蔚山於二○○○年間結識女子周雲楠，得知周女的通達國際公司正在研發筆電，林以個人資金投資；但通達不斷虧損，最多達十億餘元，林竟指示大同子公司、尚志資產主計長黃仁宏，挪用大同款金援通達一．八億元，還指示尚志違法併購通達，並擔任通達貸款保證人，協助清償債務，導致大同集團虧損十三億餘元。

最高法院通知檢方 啟動防逃機制

檢調偵辦後，認為林蔚山「左手賣右手」掏空大同，造成十三億元呆帳，違背董事長職務，依特別背信罪嫌起訴；一審林判刑四年六月，二審改判八年、併科罰金三億元，另依刑法背信罪、違反公司法，各判三月、五月徒刑可易科罰金。

可易科罰金的兩項輕罪於二審定讞，特別背信重罪上訴，最高法院二○一五年十一月撤銷發回更審。高院更一審前年八月依證交法特別背信罪判林八年徒刑、併科罰金三億元、追徵沒收十三億餘元；黃仁宏判刑兩年、緩刑五年、支付公庫一百萬元；周雲楠在更一審時撤回上訴，因此以一審判刑四年半確定。

林：遺憾判決結果 完全無法接受

林蔚山上訴，最高法院昨認定，林違背董事長職務，違法借貸、併購通達並任貸款保證人，致使通達不法獲利十五．六億餘元，林蔚山占其中十三．五億餘元，更一審已說明各項證據和事實認定關聯，判決並未違誤法令，駁回上訴確定。

林蔚山昨強調，真相是新竹商銀的職員與通達公司的周雲楠勾串作假交易，他迄今還是保證人繼續承擔債務，「如果知道是假交易，怎麼可能去當保證人」？

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